Markus Gärtner: Impfpflicht – Die Einschläge kommen näher

Bei Google Trends sieht man ganz genau, wie in den vergangenen 7 Tagen die Verwendung des Wortes „Impfpflicht“ sprunghaft zugenommen hat. Die Kurve steigt wie eine Patriot-Rakete. Ganz klar: Der Impfkampagne geht derzeit sichtbar die Luft aus. Urlaub, schlechte Erfahrungen mit der ersten Impfung, Meldungen – selbst von der WHO – die mit Blick auf die Nebenwirkungen beunruhigen, Wahrscheinlichkeiten hin oder her. Die Medien im Mainstream halten mächtig dagegen, beschreiben uns in epischer Breite, wie Frankreich und Griechenland mit Impfzwang vorangehen und wie eine wachsende Zahl von Unternehmen ebenfalls Impfungen zur Voraussetzung für die Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen macht. Bis hierhin galt diese Art der Berichterstattung dem klaren Ziel, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Doch jetzt macht sich der Eindruck breit, dass der Boden für das lange Zeit Undenkbare bereitet werden soll ….

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung