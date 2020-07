Markus Gärtner im Gespräch mit Unternehmer Prof. Henning Zoz

Henning Zoz ist eine schillernde Persönlichkeit. Der Professor ist Experte für Nanotechnologie. Vor 9 Jahren wurde der westfälische Firmenlenker von zehn Vertretern der regionalen Wirtschaft in Iserlohn zum Unternehmer des Jahres gewählt.

Begründung: Zoz habe trotz starken Gegenwinds, der in und nach der Finanzkrise herrschte, einen langen Atem bewiesen und sei noch weiter gewachsen. Auch seine Persönlichkeit und das gesellschaftliche Engagement sowie die Innovationskraft seines Unternehmens hätten die Jury überzeugt.

Zoz ist nicht nur innovativ, sondern auch der Heimat verbunden, er engagiert sich für sein Land. Zum Zeitpunkt der Ehrung wurde darauf verwiesen, dass er nicht nur die Zoz-Unternehmensgruppe aufgebaut hat, sondern auch als Vorstandsmitglied der Modellstadt Elektromobilität Neustadt a. d. Saale fungierte und externer Berater des Energieausschusses der Bundesregierung war.

Am Samstag nahm er am Corona-Symposium der AfD in Berlin teil und kam mit einer Darth Vader-Maske zum Interview ….