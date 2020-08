Markus Gärtner im Gespräch mit Rolf Stolz: Ausverkauf an die EU geht weiter

Schnallen Sie sich an! Hier kommt ein Interview mit einem Mann, der bedächtig seine Gedanken formuliert und mit jedem Satz einen Wirkungstreffer erzielt. Rolf Stolz, das müssen Sie beim Lauschen des Interviews jede Sekunde im Hinterkopf behalten, ist ein Grüner – bis heute. Und er macht serienweise Klartext-Aussagen, gegen die Boris Palmer fast wie ein Leisetreter wirkt. Rolf Stolz studierte Psychologie in Köln und Tübingen. Er engagierte sich in der Studentenbewegung, gehörte ab den späten 60er-Jahren dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund an und war 1980 Mitgründer der Grünen. 1980 und 1981 gehörte Stolz sogar dem Bundesvorstand der Partei an. Bis heute ist er Parteimitglied bei den Grünen. Aber seit Jahren schreibt er für die Junge Freiheit und das Compact-Magazin. Max Otte und ich haben den Schriftsteller (Belletristik und politische Sachbücher) und Psychologen, der sich aktuell als dissidentischer Linker zwischen den Fronten sieht, zwei Stunden lang interviewt: über die Grünen, über die schwer beschädigte Meinungsfreiheit, über den Islam, zu dem er zwei Bücher herausgegeben hat sowie über linke Politik in Deutschland. Wir werden die Gespräche mit Rolf Stolz im Wochentakt nach Themen getrennt in diesem Kanal senden und freuen uns schon sehr auf Ihre Reaktionen. In diesem Video geht es um die Kanzlerpersonalie Olaf Scholz und was von einer rot-rot-grünen Bundesregierung nach der Wahl 2021 zu erwarten wäre.

