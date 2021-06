Markus Gärtner im Gespräch mit Rainer Rothfuß: „Großer Güterzug in Richtung Unfreiheit“

Ich habe mit dem Geopolitikexperten Rainer Rothfuß über die Bedeutung der nahenden Bundestagswahl gesprochen. Er hält sie für die wichtigste in Jahrzehnten. Das Establishment aus Altparteien und klassischen Medien habe Panik, dass die Menschen die „falschen“ Parteien wählen. Die Wahl in Sachsen-Anhalt werde erneut zeigen, dass die Bürger im Osten des Landes ein besseres mentales Immunsystem gegen den „Propaganda-Krebs“ hätten. Eine gesunde Skepsis in allen Dingen sei gefragt, „sonst sind wir verkauft und verraten“ …

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung