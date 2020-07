Markus Gärtner im Gespräch mit Prof. Harald Weyel

Harald Weyel ist Professor der Betriebswirtschaft und Mitglied des Bundestages für die AfD. Am 26. Juni nahm er auf Einladung von Max Otte an der ersten Etappe der diesjährigen Patriotenwanderung teil, die durch das Bergische Land führte. Zeit genug, um mit dem Politiker und Außenwirtschafts-Experten über Deutschland und die USA zu sprechen. Weyel ist Sohn eines afro-amerikanischen GIs und einer Krankenhaus-Köchin aus dem Westerwald. Er kennt beide Länder gut. Ich habe mit ihm am Rande der Patriotenwanderung über Deutschland, die USA und die Chancen von Donald Trump auf eine Wiederwahl im November gesprochen.

