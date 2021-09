Markus Gärtner im Gespräch mit Prof. Dr. Bennert: „Die Regierungsform wird immer autoritärer“

„Die Regierungsform wird immer autoritärer“, sagt in diesem Interview der Physiker, Unternehmer, Autor und Verleger Professor Dr. Wulf Bennert. Ich habe diesen interessanten und hoch gebildeten Mann auf seinem Anwesen in Thüringen besucht. Dort bewohnt er unweit von Weimar eine alte Holländer-Mühle. In diesem Interview spricht er über diese Mühle und wie sie sein Leben geprägt hat, wie er sie in den 70er Jahren von den Wohnraum-Lenkern der damaligen DDR zugewiesen bekam und wie er nach der Restaurierung einen Bestseller darüber schrieb.

Wie damals, als er die Mühle wegen der Wohnungsnot in Weimar übernahm, sieht Professor Bennert jetzt wieder die Gefahr einer Wohnraumbewirtschaftung. „Eine staatliche Wohnungslenkung ist unausweichlich, wenn der Zuzug ungeregelt bleibt“ …

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung