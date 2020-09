Markus Gärtner im Gespräch mit Max Otte: Kampagnen erinnern an autoritäre Regime

Ich habe nach ein paar Wochen Abstand erneut mit Max Otte über Corona gesprochen. Er erzählt in diesem Video nicht nur, wie er ganz privat damit umgegangen ist, sondern vor allem, warum dieses Szenario durch erhebliche Propaganda aufrecht erhalten wird und welche Interessen es dahinter gibt. Max Otte sieht Parallelen zur Geldpolitik, weil massive Repression und Propaganda trotz wachsender Zweifel in der Bevölkerung noch erhöht werden. Die laufenden Kampagnen erinnern den Ökonomen, Fondsmanager, Publizisten und Aktivisten an autoritäre Regime, „die wir in Deutschland und Russland erlebt haben“. Aus dieser Propaganda-Blase herauszukommen, das sei „schon sehr unangenehm und sehr schwer“ …

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung