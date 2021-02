Markus Gärtner im Gespräch mit Dr. Gunter Frank: Ausstieg aus Lockdown + Schutz der Risikogruppen

Der niedergelassene Heidelberger Arzt Dr. Gunter Frank – der auch ein erfolgreicher Buchautor ist, an der Business School in St. Gallen lehrt und als viel gelesener Gastautor bei Achgut.com gilt – hat uns im Mai das meistgeklickte Interview des Jahres 2020 gegeben. Jetzt – neun Monate später – habe ich erneut mit ihm gesprochen: Über den Lockdown, was er der Regierung empfiehlt, falsch ausgestellte Totenscheine, das Thema Impfen, willkürliche Änderungen von Zielvorgaben für die Corona-Maßnahmen und wie viel für eine Covid-Diagnose gezahlt wird …

Das Interview wurde am 8. Februar 2021 geführt – Die brisantesten Aussagen darin:

Der große Rundumschlag ist falsch

Der 2. Lockdown basiert nur noch auf Angst und Repression

Es gelingt der Regierung immer weniger, klar zu machen, worin der Sinn eigentlich besteht

Sämtliche Zielvorgaben werden, wenn sie erreicht werden, verworfen

Ich mach´ auch keine Schädel-OP bei Migräne

Totenscheine: Es entsteht Druck, doch mal sehr großzügig die Diagnose zu stellen

Impfstoffe: Ich als Arzt tu mir sehr schwer damit, DAS zu impfen

Die Politik verfolgt das Muster der vergangenen Jahre und merkt diesmal, dass sie von den Folgeschäden eingeholt wird

Ich würde einen Ausstieg aus dem Lockdown mit Schutz der Risikogruppen praktizieren

