Markus Gärtner im Gespräch mit Angelika Barbe: „Déjà-vu“ am Tag der Deutschen Einheit

Ich habe mit der SED-Gegnerin über die aktuellen Parallelen zur DDR gesprochen: Erziehungsfernsehen, Herrschaft mit der Angst, drastisch beschnittene bürgerliche Freiheiten, die Rückkehr von SED- und Stasi-Leuten in Politik und Medien, die Corona-Demos, das System Merkel sowie Sprach- und Denkverbote. Die ebenso couragierte wie engagierte DDR-Oppositionelle, Biologin, Mutter und Politikerin lief in diesem Gespräch zur Hochform auf und gab am Ende sogar DDR-Witze zum Besten. Die schärfste Kritik an der aktuellen politischen Kaste und der Regierung Merkel übte Barbe mit Blick auf deren Geschichtsverständnis, das Hofieren der DDR-Linken und die Verachtung gegenüber den Bürgern unseres Landes. Dieses Interview ist der Auftakt zu einer mehrteiligen Serie mit dem Titel „Deja-vu – Holt uns die DDR wieder ein?“ …

