Markus Gärtner: Häme im Mainstream zu Löschung von Querdenken 711

Die etablierten Publikationen im deutschsprachigen Raum berichten ausgiebig über Zensur und Repression gegen Medien, auch soziale. Allerdings richten sie dabei fast immer den Blick auf das Ausland, selten auf das eigene Land: „Maulkorb für Chinas Bürgerjournalisten“, „Zensur in den USA“ oder „politische Repression am Bosporus“ – die ganze Welt wird auf der Suche nach Beispielen für die Einschränkung oder Ausschaltung der Meinungsfreiheit und der Berichterstattung ausgeleuchtet. Weil Deutschland dabei kaum stattfindet, erweckt das beim unkritischen Leser oder Zuschauer den Eindruck: Dann muss ja hierzulande alles OK sein. Ist es aber nicht, wie wir zuletzt gestern erst wieder gesehen haben (am 26.5.2021). Da wurde „Querdenken 711“ auf Youtube gelöscht. Um diese Meldung kamen auch die etablierten Altmedien im Land nicht herum, wollten sie auch gar nicht, im Gegenteil. Ganz beflissen wurde und wird die Meldung ausgeschlachtet und dabei Häme und Verachtung gegenüber der Bürgerbewegung ausgeschüttet …

4.7 6 Bewertungen Artikel Bewertung