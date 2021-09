Markus Gärtner: Gaucks Beleidigung

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat sich mit der Beleidigung, Ungeimpfte seien „Bekloppte“, eine schwere Entgleisung erlaubt. Es ist mindestens die zweite nach „Dunkeldeutschland.“ So heizt man das Land auf, spaltet und erzeugt jene Kritik und Proteste, die dann als das Werk von „Idioten“ verunglimpft werden. Joachim Gauck trägt seinen Teil der Verantwortung, wenn die Spaltung in unserem Land einen Punkt erreicht, an dem es zu Gewalt auf den Straßen kommt. Hier haben wir eher den Ton vernommen, den man von Hooligans in Chemnitz hört, als das, was man aus dem Mund eines amtierenden oder ehemaligen Bundespräsidenten erwarten darf …

