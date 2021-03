Markus Gärtner: Erneut heftige Kritik an Jörg Meuthen

Berichte, wonach der Verfassungsschutz die gesamte AfD ins Visier nimmt, haben zur Wochenmitte das Parteienkartell in Berlin und die Hofberichterstatter in den Altmedien entzückt. Doch zwei Tage später wurden die Verfassungsschütz vom Verwaltungsgericht in Köln ausgebremst. Sie hielten das Stoppschild gegen den Versuch hoch, die größte Oppositionspartei mit Hilfe des Verfassungsschutzes auszubremsen. Der ganze Vorgang wirft viele Fragen auf und entlarvt zwei schwerwiegende politische Eigentore auf einmal …

