Markus Gärtner: Eine Image-Serie zum Davonlaufen

Eine 5-teilige Mini-Serie des Familienministeriums auf Youtube soll Nachwuchs für die Pflegeberufe gewinnen. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Proteststurm entwickelt sich. Die Pflegeberufe würden herabgesetzt, ein ganzer Berufsstand wie Deppen hingestellt, so einige Kommentare unter den Videos. Die Dislikes sind teils 5 Mal so viele wie die Likes. Auch die Twitteria tobt. Es zeigt sich wieder einmal: Die politische Kaste ist nicht auf der Höhe der Zeit, sie interessiert sich für die Menschen da draußen im Lande gar nicht, auch wenn sie im „heldenhaften Kampf“ gegen Corona so tut, als würde sie einen Krieg für uns führen …

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung