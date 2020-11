Markus Gärtner: Die WHO weist keine Fälle mehr aus

"Wo ist die Grippe geblieben?", fragt der Heidelberger Arzt Gunter Frank auf Achgut.com. Ein Kollege hat ihn auf die Webseite der WHO, die sich "FluMart" nennt, aufmerksam gemacht. Und tatsächlich: dort knickt die Kurve mit den weltweit erfassten Influenza-Fällen nach der Kalenderwoche 14/2020 kompl

„Wo ist die Grippe geblieben?“, fragt der Heidelberger Arzt Gunter Frank auf Achgut.com. Ein Kollege hat ihn auf die Webseite der WHO, die sich „FluMart“ nennt, aufmerksam gemacht. Und tatsächlich: dort knickt die Kurve mit den weltweit erfassten Influenza-Fällen nach der Kalenderwoche 14/2020 komplett ab – ins Nirwana.

Wo sind die ganzen Fälle geblieben? Haben sie sich in eine andere Statistik verdrückt? Das ist leider – muss man sagen – inzwischen eine Frage, die einem bei derartigen Kurvenverläufen in den Kopf schießt. Auch Gunter Frank ging es so.

Es gibt bestimmt eine vernünftige Antwort auf diese Frage. Doch die Medien im Mainstream stellen die Frage erst gar nicht. Deshalb haben wir auch bisher keine Antwort. Hier haben wir den Nährboden für jene „Verschwörungstheorien“, die der Mainstream samt seiner „Faktenchecker“ andauernd beklagt.

Also, liebe Journalisten im Mainstream, klärt das doch mal auf, es handelt sich um eine der spannendsten Fragen, die es derzeit zu beantworten gilt. Euer Publikum wird es Euch danken. Hier wäre endlich einmal Mehrwert!