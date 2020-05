Markus Gärtner: Die laufende Hexenjagd und wir

Sind wir Verschwörungstheoretiker hier im Kanal? Wer im Mainstream liest (wer tut das noch?), könnte das fast glauben. Denn das halbe Volk steht unter Generalverdacht. Jetzt gibt es sogar Durchsagen von Lokführern in ICE-Zügen, die Verschwörungstheoretiker auf die Schippe nehmen. Aber es gibt bis heute keine klare, hilfreiche Definition für solche Menschen. Und das hat einen guten Grund. Verschwörungstheoretiker ist ein Kampfbegriff. Und die haben es so an sich, dass sie möglichst weit und ungenau gefasst werden, damit sie möglichst viele Menschen einschließen. Trotzdem haben wir uns mal umgeschaut, was so an Handreichungen und „Definitionen“ zu finden ist. Und dabei habe ich einen Selbst-Text gemacht: Sind wir hier im Kanal Verschwörungstheoretiker?

Das Ergebnis ist niederschmetternd, aber nur für die, die pauschal solche Anschuldigungen erheben. Sehen Sie selbst …