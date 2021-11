Markus Gärtner: Die große Aussperrung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ärgert sich über 17 bis 20 Millionen Deutsche, denn diese lassen sich nicht impfen. Den Bundespräsidenten ärgert es, dass sich so viele Bürger nicht „überzeugen“ lassen, wie er sagt. Doch „Überzeugungs“arbeit sucht man in Politik und Medien weitgehend vergeblich. Dafür strotzen Politiker-Zitate und Zeitungs-Schlagzeilen vor Warnungen, Einschüchterungen, Beleidigungen, Stigmatisierung, Spaltung und verantwortungsloser Scharfmacherei. Wenn das Überzeugungsarbeit sein soll, was erwartet uns dann erst, wenn die richtig drakonischen Maßnahmen kommen, die bereits gefordert werden? Man mag sich das gar nicht vorstellen…

