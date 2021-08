Markus Gärtner: Deutschland wird jetzt in den Impfzentren verteidigt

Impfen sei „ein patriotischer Akt“, hat unser allseits geschätzter Gesundheitsminister Jens Spahn in einem Tweet geschrieben. Und das hat meinen Kompass wieder auf Drehtouren gebracht – und mich, ob dieses Blödsinns, erschüttert. Ist Patriotismus plötzlich wieder gefragt? Wenn ich in den vergangenen Jahren patriotisch gesinnt auf Demonstrationen ging um die Bürgerrechte in unserem Land zu verteidigen, dann war ich „rechts“ … Und jetzt soll Impfen patriotisch sein? Das einzig „Patriotische“ nach diesem Tweet von Herrn Spahn wäre es, diesen Mann möglichst schnell abzulösen …

