Was soll man zu diesem Auftritt der Bundeskanzlerin heute schon sagen? Man kann gar nicht so schnell und so viel den Kopf schütteln, wie man müsste, das würde mit einem Schleudertrauma enden. Endet ihre Kanzlerschaft auf der Ziellinie schneller als die von Kohl, die sie damals beendete? ….

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung