Markus Gärtner: Das Demo-Verbot ist nur EIN Beispiel

Dass das Demo-Verbot in Berlin kommen würde, war vorhersehbar. Dass Horst Seehofer auch bei der Lockerung von Stadionverboten seinem Spitznamen alle Ehre machen würde, ebenso. Wir leben in einem geschlossenen Biotop, in dem die politische Kaste und ihre Hofberichterstatter zusammen mit Lobbyisten und dem Großen Geld alle Weichen stellen und viele wichtige Entwicklungen oder Entscheidungen zwar gerne als „überraschend“ bezeichnet werden, damit aber lediglich Schuld und Verantwortung verschleiern. Es soll nicht erkennbar werden, wie verbandelt alle miteinander sind. In diesen Sumpf muss man nur richtig hineinlauschen – und vieles wird berechenbar. Das Dechiffrieren der Signale ist gar nicht so schwer. Das Überwinden des korrupten Sumpfes dagegen schon. Vieles erinnert inzwischen an China …

5 1 Bewertung Artikel Bewertung