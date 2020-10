Markus Gärtner: Corona-Maßnahmen für die Ewigkeit?

RKI-Präsident Lothar Wieler wurde heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn gefragt, wie sich die aktuellen Sterbefälle in Deutschland zusammensetzen. Seine Antwort provozierte die Frage eines unserer Zuschauer hier im Kanal, ob man Wieler so verstehen könne, dass die aktuellen Corona-Maßnahmen eventuell für unbestimmte Zeit beibehalten werden. Wir spielen Ihnen hier den O-Ton von Lothar Wieler vor und bitten Sie um Ihre Interpretation oder Einschätzung …

0 0 Bewertung Artikel Bewertung