Markus Gärtner: China kauft britische Schulen

China fährt mit dem Einkaufswagen durch Europa. Das ist nichts Neues. Neu ist jedoch, dass der Rivale der USA im Kampf um die globale Vorherrschaft jetzt auch im Schulbereich aktiv wird und reihenweise britische Privatschulen kauft. Während man im Westen damit beschäftigt ist, „Weiße Überlegenheit“ in der Mathematik abzubauen und im Kampf gegen Rassismus mehrere Antworten für mathematische Aufgaben zuzulassen, baut China seinen Einfluss auf den schulischen und akademischen Bereich in Europa aus. Die „Neue Seidenstraße“ reicht jetzt auch bis in die Klassenzimmer des „Alten Kontinents“, der im geopolitischen Ringen zwischen den USA und China nicht einmal weiß, wo er selbst steht oder stehen will, und der ohnehin einen Ausverkauf seiner Werte und eine Erosion seiner Stärken erlebt ….

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung