Markus Gärtner: Auch CDU wirft sich LINKEN an den Hals

Friedrich Merz schimpft in einem Tweet die SPD, weil diese sich zum Jahrestag des Mauerbaus in der damaligen DDR anschickt, mit der Mauermörder-Fortsetzungs-Partei SED nach der Bundestagswahl 2021 eine gemeinsame Regierung zu schmieden. Was Merz verschweigt, ist die Annäherung seiner eigenen Partei an die LINKE, dokumentiert durch eine bewusst betriebene Rehabilitation für die DDR und ihr damaliges Unrechtsregime. Das entsprechende Vorgehen hat Ende Mai in einem Interview der Vize der Unionsfraktion im Bundestag, Arnold Vaatz analysiert und ganz klar benannt, wofür er auf die Abschussliste der Merkel-Linken in der CDU geraten ist. Ganz klar: Der Wahlkampf für 2021 nimmt bereits Fahrt auf …

