Markus Gärtner: „2054“ – Ein Buch, das alle alarmieren muss

„Wir befinden uns auf dem Weg in eine totalitäre Gesellschafts- und Herrschaftsordnung“, sagt in diesem Interview der Physiker, Geophysiker, Unternehmer, Autor und Verleger Professor Dr. Wulf Bennert.

Professor Bennert hat die meiste Zeit seines Lebens in der damaligen DDR gelebt. In diesem Interview spricht er über sein neues Buch „2054“, eine Dystopie, die im Jahr 2054 spielt und deren Hauptfigur eine 27 Jahre junge Mathematik-Lehrerin ist. Sie lebt in einem autoritären Gesellschaftssystem, das einen beispiellosen wirtschaftlichen Niedergang erlebt hat, die Folge von ruinöser Industriepolitik, Vergesellschaftung, Bevormundung, Repression und Wohnraumbewirtschaftung. Die Menschen tragen Identitäts-Chips, dürfen keine privaten Autos mehr besitzen und mussten ihr Wahlrecht auf ein „diverses Wahlparlament“ übertragen. Die Altparteien außer der AfD haben ein Regierungs-Monopol mit dem Namen „Vereinigte Demokraten“ errichtet.

5 8 Bewertungen Artikel Bewertung