Marc Bernhard: Wo ist das ganze Geld geblieben?

Die einzige Aufgabe einer Regierung? Dafür zu sorgen, dass es den Menschen im Land besser geht! Aber was hat die Regierung die letzten Jahre für unser Land und unsere Bürger getan? Nichts hat sich verbessert, im Gegenteil! Die CO2-Steuer wurde eingeführt und die Altparteien überbieten sich im Wettbewerb und die vorzeitige Anhebung der erst neu eingeführten Steuer. Die Regierung betreibt eine regelrechte Hetzjagd gegen deutsche Spitzentechnologien und vernichtet damit die wichtigsten Wirtschaftsfaktoren unseres Landes. Das Klimapaket verteuert das Wohnen laut Mieterschutzbund um 2,00 Euro pro qm, also 200 Euro pro Monat für jede Durchschnittsfamilie.

Die schmutzigste Antriebsart wird forciert und massiv mit Steuergeldern subventioniert, obwohl regierungseigene Gremium davon ausgeht, dass jeder zweite Arbeitsplatz in der Automobilindustrie vernichtet wird. Und die Krönung: Der Green Deal und die damit verbunden Klimamaßnahmen kosten über 3000 Mrd. Euro in den nächsten 10 Jahren. Als wäre das alles nicht genug gingen durch das Missmanagement und die Lockdownorgien der Bundesregierung 1 Mio. Arbeitsplätze verloren.

Wer diese „neue Normalität“ nicht hinnehmen will, wer wieder zurück zur Vernunft möchte und wirkliche Normalität haben will, Politik für unsere Bürger, der muss am 26.09.2021 die AfD wählen!

5 8 Bewertungen Artikel Bewertung