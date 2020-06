Marc Bernhard: Demo-Recht nur für Antifa!

Vor scheinheiligen Protest- und Gewaltorgien nicht auf die Knie gehen! In diesen Tagen und Wochen wird uns freiheitlich-konservativen Demokraten wieder einiges zugemutet. Deutschlandweit vereinigt sich der linksradikale Mob mit den Agitatoren der Black-lives-Matter-Propagandisten , um die Zivilgesellschaft auf die Knie zu zwingen. Allein die Tatsache „weiß“ zu sein, soll ein Verschulden sein, schwarz zu sein hingegen ein Opferstatus. Dabei sind alle menschlichen Leben wichtig, egal welche Hautfarbe sie haben. Erst die einseitige Fokussierung auf die Hautfarbe und die damit verbundene Opfer-Täter-Zuweisung spaltet die Gesellschaft. Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten wird so ein verbohrter ideologiegetriebener Blödsinn zu einer harten Belastungsprobe für unsere Bürger. Viele Menschen aus allerlei Regionen der Welt strömen nach Deutschland, gerade weil man hier so viel Chancen und Möglichkeiten bekommt, wie in sehr wenigen anderen Ecken der Welt; jeder hat Zugang zu Bildung, unabhängig von seiner Religion, unabhängig von seinem sozialen Status und seiner Hautfarbe. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich in Deutschland lebe und diese „Proteste“ haben in Deutschland nichts zu suchen!

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung