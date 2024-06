Schon wieder Mannheim! In der baden-württembergischen Stadt ist ein AfD-Gemeinderats-Kandidat am späten Dienstagabend mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann sei verletzt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr. Demnach wurde der Täter noch am Abend festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich um 22.45 Uhr in der Nähe des Marktplatzes, nachdem der AfD-Kandidat einen Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt hatte, wie der Kreisverband der AfD mitteilt. Weiterlesen auf Bild.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung