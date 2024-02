Mann spielt als Frau beim Frauen-Basketball mit – 3 Verletzte

Er wollte doch nur spielen! Dennoch war es leider nur eine Frage der Zeit und jetzt ist es an einer Highschool in den USA passiert. Ein Mann, der sich für eine Frau hält, soll in einem Spiel drei seiner körperlich hoffnungslos unterlegenen Gegenspielerinnen verletzt haben.

Es sind entscheidende Wochen in der Highschool-Liga im Bundesstaat Massachusetts, die Playoffs stehen vor der Tür. In der Partie zwischen der KIPP Academy und der Collegiate Charter School of Lowell (CCSL) steht es zur Halbzeit 31:14. Zum zweiten Durchgang traten die Gäste gar nicht mehr an. Was war geschehen? Weiterlesen auf Reitschuster.de

