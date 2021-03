Mann kommt in Haft, weil er Fernsehgebühren nicht bezahlt – Polizisten dringen in Wohnung ein!

„Im Nordrhein-Westfälischen Borken ist ein technischer Zeichner wegen Fernsehgebühren-Schulden in Höhe von 651,35 Euro verhaftet worden. Er weigert sich hartnäckig und aus Prinzip, die Gebühren zu bezahlen. Jetzt sitzt er dafür in Münster in Haft.“

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung