Mann, der am COVID-19-Impfstoff starb: „Tu es nicht, wenn du nicht bereit bist, zu leiden und zu sterben“

Michael „Mike“ Anthony Granata aus Gilroy, Kalifornien, der diesen Monat 56 Jahre alt wurde, starb unerwartet, nachdem er den Moderna-Impfstoff erhalten hatte. Er nahm den Impfstoff nur auf Drängen seines Arztes ein. Bald darauf entwickelte er eine Multisystem-Entzündung und ein Multisystem-Versagen, das selbst die Mediziner nicht aufhalten konnten, wie es in seinem Nachruf heißt.

Viele Krankenschwestern und andere Mitarbeiter haben ihn und seine Frau gedrängt, ihre Geschichte zu erzählen und die Öffentlichkeit über die Risiken des klinischen Versuchsimpfstoffs aufzuklären. In seinem Nachruf teilte Michael seine letzte Botschaft mit:

„Ich hatte Angst davor, mich impfen zu lassen, weil ich befürchtete, dass ich sterben könnte. Auf Drängen meines Arztes habe ich dem Druck nachgegeben, mich impfen zu lassen. Am 17. August erhielt ich den Moderna-Impfstoff, und drei Tage später begann ich mich krank zu fühlen. Ich erholte mich nie, sondern es ging mir immer schlechter. Ich entwickelte eine Multisystem-Entzündung und ein Multisystem-Versagen, das die Mediziner nicht aufhalten konnten. Meine Muskeln verschwanden, als ob sie sich auflösen würden. Ich lag mehrere Wochen lang auf der Intensivstation und wurde in diesen Wochen bis zu 24 Mal am Tag mit Nadeln gestochen, während ich gleichzeitig 6 oder 7 Infusionen erhielt (kontinuierlich). Es war eine ständige Folter, die ich nicht beschreiben kann. Ich wurde nicht mehr wie ein Mensch mit Gefühlen und einem Leben behandelt. Ich war nichts weiter als ein menschliches Versuchskaninchen für Covid-Impfstoffe und die Ärzte freuten sich, an meinem faszinierenden Fortschreiten bis zum Tod teilzuhaben. Ich wünschte, ich hätte mich nie impfen lassen. Wenn Sie nicht geimpft sind, tun Sie es nicht, es sei denn, Sie sind bereit, zu leiden und zu sterben.“

Michael, ein langjähriger Einwohner von Gilroy, verstarb am 1. November 2021.

Quelle: Thegatewaypundit.com

