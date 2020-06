Mann (55) mit großer Schere mehrfach in den Kopf gestochen: Polizei fahndet jetzt mit Phantombild

Am Sonntagmorgen (16.02.) hat ein Unbekannter einen Radfahrer (55) auf der Erftstraße in Köln Neustadt-Nord brutal überfallen. Jetzt wurde von der Polizei ein Phantombild zur Fahndung veröffentlicht.

Der Angreifer hatte den 55-Jährigen gegen 06:00 Uhr kurz nach der Unterführung Erftstraße/ Gladbacher Straße zunächst unter dem Vorwand nach dem Weg fragen zu wollen angehalten und dann unvermittelt unter Drohung mit einer großen Schere Bargeld verlangt. Als der Fahrradfahrer der Forderung nicht nachkam, stieß der dunkel gekleidete, etwa 25-30 Jahre alte, 1,80 m große, dunkelhaarige Mann das Bike des Kölners um und griff ihn mit der Schere an.

Nachdem der Räuber den 55-Jährigen mehrfach im Kopfbereich verletzt hatte und dieser bereits am Boden lag, trat er ihm in den Bauch und rannte schließlich ohne Beute in Richtung Grüngürtel weg. Ein von Ersthelfern alarmierter Rettungswagen brachte den Überfallenen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.