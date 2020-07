Mann (36) stellt Pakistaner (23), der einer Frau ins Gesicht schlug und wird mit Messer schwer verletzt

Zeit: 13.07.2020, 22:20 Uhr – Ort: Limbach-Oberfrohna

An einer Tankstelle an der Paul-Seydel-Straße/Albertstraße kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 36-Jähriger schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen schlug ein 23-Jähriger einer 26-Jährigen nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung ins Gesicht. Daraufhin rannte der 23-Jährige weg und wurde von einem 36-Jährigen verfolgt. In der Folge verletzte der jüngere der beiden Männer den älteren mit einem Messer schwer, sodass der 36-Jährige stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der 23-jährige Pakistaner wurde vorläufig festgenommen und in die JVA gebracht. Weitere Ermittlungen folgen. (cf)