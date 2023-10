Carsten: Also meine Mama hat früher immer gesagt, wenn du zu einer Beerdigung gehst, musst du dich dem Anlass entsprechend, in Schwarz kleiden. Was hat die Regierung da gestern gefeiert? Gut das es in Berlin, München und anderen deutschen Städten, auf den Straßen noch Menschen gibt, die Deutschland in Ihrem Herzen tragen.

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung