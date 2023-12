Man gönnt sich ja sonst nichts: 120 Mio. Euro Weihnachtsgeschenk für Systemparteien

Am letzten Sitzungstag des Bundestages in diesem Jahr machen sich SPD, Grüne, FDP, CDU und CSU selbst noch ein ordentliches Weihnachtsgeschenk. Denn mit dem neuen Parteiengesetz rollt der Rubel noch einmal so richtig. Rückwirkend ab 2018 wird damit die absolute Obergrenze für die staatliche Parteienfinanzierung ordentlich angehoben. Die Parteikassen können sich somit über einen ordentlichen Zuschuss von mehr als 120 Millionen Euro freuen. Selbst stellt man sich allerdings eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus: „Sachverständige begrüßen Neuregelung des Parteiengesetzes“ heißt es auf der Seite des Deutschen Bundestages. Weiterlesen auf Der Status.at

