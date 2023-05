Mama und Papa „nicht mehr die Norm“ – Kita cancelt Mutter- und Vatertag

Viele Kita-Kinder in Deutschland basteln anlässlich des Mutter- oder Vatertages Geschenke für ihre Eltern. In einem Fuldaer Kindergarten soll damit jetzt Schluss sein. Die Leitung der katholischen Einrichtung schickte einen Brief an die Eltern, der nun im Netz die Runde macht – und für viel Unverständnis sorgt.

Der Grund: „In der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen.“ Geschenke zum Mutter- und Vatertag seien „vielleicht für viele Mütter und Väter eine tolle Geste“ – aber auch diskriminierend. Denn sie würden einen Teil der Gesellschaft ausschließen, behauptet die Kita. „Außerdem ist die Konstellation Mutter/Vater/Kind nicht mehr die Norm in heutigen Familien“.

