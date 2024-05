Mallorca: Gruppenvergewaltiger zu 138 Jahren Haft verurteilt

Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca wurden am Mittwoch vier Männer wegen der Vergewaltigung einer 15-jährigen zu Haftstrafen von insgesamt 138 Jahren verurteilt.

Laut der Mallorca Zeitung ereignete sich die Tat, über die nun geurteilt wurde, im Jahr 2016 – der Prozess dauerte also ganze acht Jahre, was strafmildernd berücksichtigt wurde.

Das Urteil könnte wegweisend für das Verfahren um die vier deutschen Staatsbürger sein, die seit Juli 2023 in Mallorca in Untersuchungshaft sitzen. Die Männer aus Lüdenscheid, die einen sichtbaren Migrationshintergrund besitzen, sollen eine junge Frau aus Hannover in einem Hotelzimmer auf der Urlaubsinsel vergewaltigt haben. Weiterlesen auf Apollo News.net

