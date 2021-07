MAINZ – NIEDER-OLM SAMMELSTELLE SACHSPENDEN

Einige Einsatzkräfte aus der VG Nieder-Olm sind bereits im Katastrophengebiet im Einsatz. Das Ausmaß der Schäden ist enorm und die Beseitigung dieser, wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen.

Um neben des Einsatzdienstes vor Ort noch unterstützen zu können, rufen wir die Bevölkerung zur Hilfe auf !!!

Für die Betroffenen aus Ahrweiler und Umgebung werden dringend Hilfsmittel und Dinge des täglichen Gebrauchs benötigt. Über 1000 Menschen haben durch das Hochwasser ihr Obdach verloren oder einen Großteil ihres Besitztes wurde durch die Wassermassen zerstört. Einige von Ihnen haben sogar Familienangehörige verloren.

Aus diesem Grund möchten wir schnellstmöglich einen Hilfstransport in das betroffene Gebiet durchführen.

Benötigt wird folgendes:

– Kleidung & Schuhe (in allen Größen, Damen, Herren, Kinder)

– Hygiene und Drogerieartikel

– Haushaltsgegenstände (Teller, Töpfe, Pfannen, Tassen, Gläser, Becher, etc.)

– Kinderspielzeug und andere Unterhaltungsgegenstände

– Kuscheltiere (BITTE Gewaschen und in brauchbarem Zustand)

BITTE keine Möbel oder ähnlich sperrige Gegenstände spenden / abgeben !!

Um wirklich schnell helfen zu können, direkt ein erster Termin zum Spenden (ggf. folgenden weitere Termine, die hier bekannt gegeben werden)

Abgabetermin:

16.07.2020 in der Zeit von 08:00 – 18:00Uhr

Adresse:

Feuerwehr Nieder-Olm

Am Engelborn 26-28

55268 Nieder-Olm

Um eine möglichst breite Masse an Spendern zu erreichen, ist das Teilen des Aufrufs ausdrücklich erwünscht !!!!

Wir danken allen, die uns bei der Aktion unterstützen schon jetzt recht herzlich !!!

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung