Mainaschaff, Landkreis Aschaffenburg – Am frühen Sonntagmorgen (20.6.2021) zwischen 05:00 Uhr und 08:00 Uhr ist es in der Verlängerung zum Preußenweg zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen, welche sich gerade auf dem Nachhauseweg befunden hat. Nachdem der Täter von der 18-Jährigen abgelassen hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte gegen 14:00 Uhr schließlich ein 35-jähriger Tatverdächtiger festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bis zum Montag führte die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg intensive und umfangreiche Ermittlungen durch, wodurch sich der Tatverdacht gegen den Festgenommenen schließlich erhärtete. Entsprechende Spurenuntersuchungen wurden bei der Rechtsmedizin in Auftrag gegeben. Der in Aschaffenburg wohnhafte deutsche Staatsangehörige ist bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 35-Jährige wurde am Montagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts der besonders schweren Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Politikstube: „deutscher Staatsangehöriger“ kann auch bedeuten, dass es sich um eine zugewanderte und eingebürgerte Person oder einen hier Geborenen mit fremden Wurzeln handelt.

