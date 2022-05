Mai-Kundgebung in Berlin: Eier-Attacke auf Franziska Giffey (SPD)

Auf der traditionellen Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin wurde Franziska Giffey (43, SPD) mit Eiern beworfen, berichtet „BILD“. Unter konstanten Buh-Rufen und Pfiffen versuchte die Regierende Bürgermeisterin, vor etwa 7500 Menschen am Brandenburger Tor ihre Rede zum Tag der Arbeit zu halten.

„Ich bin als Regierende Bürgermeisterin in Berlin gewählt worden, weil es richtig ist, dass alle in einem demokratischen Land ihre Stimme erheben können. Es ist aber wichtig, zuzuhören“, sagte Giffey in ihrer Rede.

Plötzlich flog ein Ei auf Giffey – mit einem Regenschirm konnte es abgewehrt werden. Laut BILD-Informationen flog ein zweites Ei Richtung Bühne. Ihre Rede brach sie aber kurz nach der Attacke trotzdem ab.

