Nein im Ernst, welche Firma/Hausverwaltung lässt Handwerker in so einer Müllhalde arbeiten? Insgesamt leben nach Angaben der Stadt Magdeburg 1703 Menschen mit der rumänischen Staatsangehörigkeit in der Landeshauptstadt (Stand: 31.12.2019). Im Jahr 2019 lebten davon 677 Personen in der Neuen Neustadt, wo dieses Video aufgenommen wurde.

