Magdeburg: Samstagsdemo vom 13. Juni 2020 mit Autokorso durch die Magdeburger City

Egal, ob die Corona Maßnahmen gelockert werden oder seit noch nicht einmal einer Woche aufgrund neuer Infektionen in Magdeburg wieder angeschraubt werden, die Initiative ProVerfassung Sachsen-Anhalt hält konsequent ihren Kurs. Das heißt, alle Mitmenschen in Magdeburg und Umland informieren und aufklären, bestenfalls als Mitstreiter für die eigene Sache gewinnen, um das Grundgesetz zu wahren. Im Mittelpunkt stehen auch nach wie vor die Impfpflicht und das Tragen von Schutzmasken. An diesem sonnigen Samstag tritt die Initiative ProVerfassung Sachsen-Anhalt mit einem eigenen Autokorso an. Die Strecke, um auf die Corona Maßnahmen und damit verbundene Einschränkungen in der Freiheit aufmerksam zu machen, führt dabei durch die Innenstadt von Magdeburg.

