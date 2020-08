Magdeburg: Messerattacke an Haltestelle – Syrer (21) bedroht und verletzt junge Mutter

Magdeburg: Große Aufregung am Donnerstagnachmittag in Magdeburg-Kannenstieg. Nach Zeugenaussagen bedrohte ein 21-jähriger Syrer gegen 15.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Milchweg zunächst eine junge Frau mit Kinderwagen und verletzte diese.

Danach stieg der Mann in die zwischenzeitlich eingefahrene Straßenbahn der Linie 1 und bedrohte in der Bahn mehrere Insassen mit Küchenmessern – unter den Attackierten war unter anderen eine 72-jährige Magdeburgerin.

„Im Anschluss verließ der Täter die Straßenbahn und befand sich, mit erhobenen Messern in seinen Händen, auf der Kreuzung Ebendorfer Chaussee / Johannes-R.-Becher-Straße“, sagte ein Polizeisprecher.

Ein 45-jähriger PKW-Fahrer und ein weiterer PKW-Fahrer bemerkten die Situation und reagierten sofort. Den beiden Männern gelang es, den 21-Jährigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wurde der 45-jährige Mann verletzt und kam in eine Klinik.