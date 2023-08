Schock am frühen Morgen in der Ausländerbehörde in Magdeburg: Wie die Stadt bestätigte, kam es am Montagmorgen zu einem Angriff auf die Ausländerbehörde durch einen Asylbewerber aus Kamerun.

Zwei kurze Videos zeigen, wie der Mann mit dem Ständer einer Absperrung immer wieder auf die Fensterscheiben im Eingangsbereich der Behörde einschlägt. Mehrere Personen stehen daneben und beobachten den Gewaltausbruch des Mannes.

Videos ansehen und Artikel weiterlesen auf nius.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung