„Männer können keine Lesben sein“: Künstlerin riskiert 3-jährige Haftstrafe

Die norwegische Polizei nahm vor kurzem Ermittlungen gegen eine lesbische Künstlerin auf. Der Grund: Die Feministin Tonje Gjevjon verurteilte in ihrem Facebook-Post Männer, die sich als lesbische Frau identifizieren und versuchen, Kritik am Trans-Aktivismus zu kriminalisieren. Gjevjon schrieb: „Männer können genau so wenig lesbisch sein, wie sie schwanger werden können.“ Und: „Männer sind Männer, ganz unabhängig von ihrem sexuellen Fetisch.“ Ein Trans-Aktivist zeigte sie daraufhin wegen Hassrede an. Jetzt droht ihr eine dreijährige Haftstrafe.

In Norwegen ist es möglich, Menschen aufgrund von einfachen Äußerungen anzuzeigen, weil im Jahr 2020 die Hassrede-Gesetze verschärft wurden. Eine Änderung, die letztes Jahr in Kraft getreten ist, ersetzte im Strafrecht das biologische Geschlecht durch die geschlechtliche Identität (also das gefühlte Geschlecht).

Gjevjon betonte immer wieder, dass diese Gesetzgebung frauenfeindlich ist, weil Frauen, die sich dagegen wehren, dass Männer in ihre Schutzräume eindringen, kriminalisiert und somit mundtot gemacht würden.

Weiterlesen auf Pleiteticker.de

Politikstube: Das ist nicht der erste Fall in Norwegen, auch der Feministin Christina Ellingsen drohen bis zu drei Jahre Gefängnis wegen «hasserfüllten» Tweets, die an einen Mann gerichtet waren, der behauptet, eine lesbische Frau zu sein.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung