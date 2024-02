Macht Lauterbach aus der STIKO eine neue Impf- und Klimapropaganda-Behörde?

Zwölf von 17 STIKO-„Experten“ werden Ende Februar durch 14 neue Personalien ersetzt, die wohl keinen Zweifel mehr am wahren Zweck der Behörde aufkommen lassen. Auf der Seite des Gesundheitsministeriums fabuliert man von „Unabhängigkeit“, doch Kritiker prangern an, dass hier in erster Linie Pharmalobbyisten und Propagandisten installiert werden, die teilweise bereits finanziell abhängig von Bundesministerien sind – und Karl Lauterbach somit wohl jede Empfehlung liefern werden, die er bestellt. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, demontiert die neue Aufstellung in einer Pressemitteilung. Weiterlesen auf Report24.news

