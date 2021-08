Macht Biden ein Nickerchen beim Treffen mit Israels Premierminister?

Ist Joe Biden während seines Treffens mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennett am Freitag im Oval Office für 30 Sekunden eingenickt? Biden traf sich am Freitag mit dem israelischen Premierminister zu seiner einzigen öffentlichen Veranstaltung an diesem Tag, an einem Punkt des Treffens ließ Biden seinen Kopf nach unten fallen und schien zu schlafen.

4.8 6 Bewertungen Artikel Bewertung