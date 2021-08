Maas geniale Vereinbarung: Die USA können „Ortskräfte“ nach Deutschland evakuieren

Heiko Maas hat mit den USA eine Vereinbarung getroffen, damit die Ramstein Air Base (Rheinland-Pfalz) zum Rettungs-Drehkreuz für aus Kabul ausgeflogene Botschaftsangestellte und Ortskräfte werden kann, die dann irgendwann, wenn überhaupt, in die USA ausgeflogen werden. Seit wann benötigen die USA eine Vereinbarung oder gar Erlaubnis, um die Ramstein Air Base nutzen zu können? Haben die Deutschen irgendetwas verpasst?

[…] Die Ramstein Air Base (Rheinland-Pfalz) wird zum Rettungs-Drehkreuz für aus Kabul ausgeflogene Botschaftsangestellte und Ortskräfte. Das hat das Außenministerium am Freitag bekannt gegeben. Heiko Maas: „Wir sind uns mit allen Partnern vor Ort einig, dass kein Platz auf unseren Flugzeugen leer bleiben soll. In Zukunft werden daher neben den Fliegern der Bundeswehr auch auf US-Flügen nach Ramstein Deutsche oder von uns benannte Personen evakuiert werden. Genauso fliegen wir auf unseren eigenen Evakuierungsflügen Staatsangehörige verschiedenster Nationen aus Kabul aus.“ […]

Ein Grund für den eingefädelten Deal ist, das Katar dichtgemacht hat, weil die Kapazität fehlt, weitere Personen aufzunehmen. So heißt es im Bericht von NBC News: Die USA haben mit ihren NATO-Verbündeten zusammengearbeitet, um Orte in Europa und Asien zu finden, die die Evakuierten aufnehmen und verarbeiten können. Wir haben bereits eine Reihe von Vereinbarungen für die vorübergehende Durchreise dieser Passagiere durch andere Länder getroffen und arbeiten mit Nachdruck daran, weitere Vereinbarungen zu treffen“, sagte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses nach Bidens Rede. „Wir sind zutiefst dankbar für die Großzügigkeit unserer internationalen Verbündeten und Partner, einschließlich derer, die Schulter an Schulter mit uns vor Ort in Kabul arbeiten, um eine der größten Lufttransporte der Geschichte zu unterstützen.

Die vorübergehende Durchreise dürfte eher eine Beruhigungspille sein, denn wenn sie schon einmal da sind, werden sie wohl bleiben. Eine geniale Vereinbarung, um die Flüchtlinge aufzunehmen.

