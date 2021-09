„Lymphozyten-Amok“ – Pathologen untersuchen Todesfälle nach Corona-Impfung

Wer gestern die Pressekonferenz um die Pathologie-Professoren Arne Burkhardt und Walter Lang verfolgt hat, dem dürfte sich die Frage stellen, wie lange die Covid-19-Impfstoffe noch immer auf dem Markt sein werden. Die Obduktion von zehn Personen, die nach Corona-Impfungen verstorben sind, sprechen eine deutliche Sprache.

Die Auflistung der Pathologen enthielt folgende Angaben zu Personen, Impfgaben und Todeszeit:

82-Jährige, 37 Tage nach 2. Moderna-Impfung verstorben

72-Jährige, 31 Tage nach 1. Comirnaty-Impfung verstorben

95-Jährige, 68 Tage nach 2. Moderna-Impfung verstorben

73-Jährige, unbekannter Zeitverlauf nach erster Comirnaty-Impfung verstorben

54-Jähriger, 65 Tage nach erster Janssen-Impfung verstorben

55-Jährige, 11 Tage nach zweiter Pfizer/BionTech-Impfung verstorben

56-Jähriger, 8 Tage nach Comirnaty-Impfung verstorben

80-Jähriger, 37 Tage nach Pfizer-Biontech-Impfung verstorben

89-Jährige, 6 Monate nach zweiter Impfung verstorben, Impfstoff unbekannt

62-Jähriger, 20 Tage nach Impfung verstorben, Impfstoff und Menge der Dosis unbekannt

Die Mediziner vermuten als Corona-Impfnebenwirkungen mit potenzieller Todesfolgen Autoimmunphänomene, Verminderung der Immunkapazität, Beschleunigung des Krebswachstums, Gefäßschaden „Endothelitis“, Vaskulitis, Perivaskulitis sowie Erythrohyten-„Verklumpung“.

Für das, was Burkhardt in den vergangenen Monaten mit seinen Kollegen untersucht hat, fällt ihm nur ein Begriff ein – „Lymphozyten-Amok“, und zwar in allen Geweben und allen Organen. So zeigten sich Lymphozyten in unterschiedlichsten Geweben wie Leber, Nieren, Milz bis hin zur Gebärmutter, die das dortige Gewebe massiv angriffen. Mehr auf Epoch Times

