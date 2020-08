Lukaschenko über Corona, den IWF und die Weltbank

Boris Reitschuster: Die Nachricht geht durch die sozialen Netzwerke wie eine Bombe: Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko soll vom IWF und der Weltbank großzügige Millionenangebote erhalten haben für den Fall, dass er von seiner Politik als „Corona-Muffel“ abweiche und in der kleinen Republik zwischen Russland und Polen strikte Corona-Maßnahmen einführe. In den großen Medien ist über Lukaschenkos angebliche Aussage nichts zu finden. Viele Menschen in den sozialen Netzwerken sind deshalb etwas ratlos und wissen nicht, was sie von der Information zu halten haben, und ob es sich um Fake-News handelt oder nicht. Da ich des Russischen mächtig bin, habe ich die Originalquelle gesucht, gefunden und übersetzt. Es handelt sich um ein Treffen Mitte Juni, lange vor den jetzigen Protesten. Grundsätzlich sind Aussagen von Lukaschenko mit großer Vorsicht zu genießen – Details in meinem Beitrag zu diesem Auftritt von ihm hier in meinem Artikel: