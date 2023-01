Lützerath: Wie sich eine Grüne (MdB) im GEZ-TV um Kopf und Kragen redet

Hätte es noch eines Beweises bedurft für die Absurdität der Grünen Position in Sachen Lützerath und Energie, so erbrachte den jetzt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger im Morgenmagazin. Die 35-Jährige, früher (oder immer noch?)Umwelt-Aktivistin und Pressesprecherin der Protest-Organisation„Ende Gelände“, redete sich dort regelrecht und Kopf und Kragen. Die Widersprüche, in die sie sich im Interview mit RBB/ZDF-Moderator Sascha Hingst (51) verwickelte, sind beeindruckend. Mehr auf Reitschuster.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung