Lügt die Bundesregierung oder hat sie keine Ahnung? Befragung Gesundheitsminister Spahn

Am 22. April befragte Stephan Brandner in der Fragestunde des Deutschen Bundestages den Bundesgesundheitsminister. Seine Frage bezog sich auf die Reproduktionszahl R, die laut einer Veröffentlichung des RKI bereits vor dem sogenannten „Lockdown“ am 23.3. 2020 auf einen Wert unter 1 gesunken war.